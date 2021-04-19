Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 08:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:01
Общество
Турция одобрила производство «Спутника V»
08:00
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Волкова назвала причину, по которой москвичи стали меньше общаться
07:57
Общество
Инъекции для людей с ВИЧ могут появиться в России в течение года
07:52
Общество
Британские ученые исследуют возможность повторного заражения коронавирусом
07:50
Общество
Mercedes GLC признан самым надежным автомобилем
07:49
Общество
Многодетным семьям могут выделить бюджетные топливные карты с лимитом
07:45
Общество
Установку дорожных знаков могут снова начать согласовывать с МВД в России
07:24
Политика
Политолог Олещук назвал причину отказа НАТО принять в состав Украину
07:23
Общество
Чрезмерное употребление орехов может привести к проблемам с ЖКТ
07:20
Происшествия
Экстренно севший в Новосибирске японский самолет оказался пассажирским
07:15
Общество
Брачные игры дальневосточных леопардов попали на видеозапись в Приморье
07:12
Экономика
Подержанные автомобили в России растут в цене быстрее новых
07:07
Общество
ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях нацистов в Калининграде
07:05
Шоу-бизнес
Пуговка из «Папиных дочек» переквалифицировалась из актрис в фитнес-тренеры
07:00
Общество
Как подготовить ребенка к школе: советы детского психолога
06:54
Происшествия
Boeing экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта у командира самолета
06:54
Общество
В Приморье начали ремонтировать краевые дороги
06:41
Происшествия
Lexus упал в воду при обрушении моста в Приморье
06:40
Общество
Йод может помочь отличить настоящий майонез от подделки
06:39
Общество
Вильфанд перечислил наиболее огнеопасные регионы РФ
Все новости
ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях нацистов в Калининграде
wikipedia.org  /  German Federal Archives
Общество

ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях нацистов в Калининграде

Гитлеровцы во времена Великой Отечественной войны в Калининградской области, тогдашней Восточной Пруссии, каждый день убивали в газовых камерах, расстреливали тысячи людей.

Калининград, 19 апреля. Гитлеровцы во времена Великой Отечественной войны в Калининградской области, тогдашней Восточной Пруссии, каждый день убивали в газовых камерах, расстреливали тысячи людей.

Также нацистами широко практиковался рабовладельческий строй, когда на одного гитлеровца работало около десятка людей, угнанных из разных стран, прежде всего из СССР. Об этом говорится рассекреченных УФСБ по Калининградской области документах, которые изучил корреспондент РИА Новости.

Согласно документам, в Восточной Пруссии было широко распространено использование в качестве рабов у зажиточных нацистов военнопленных и гражданских лиц. Например Макс Хойман, уроженец Кенигсберга, который владел Кенигсбергским вагоностроительным заводом, содержал в нечеловеческих условиях русских граждан и военнопленных. Известно, что администрация завода принуждала к тяжелому ежедневному труду около 700 человек.

Среди документов, выделяется концлагерь Штутгоф – одна из крупнейших фабрик смерти.Там гитлеровские медики использовали заключенных как подопытных для своих экспериментов, в частности варили мыло из человеческого жира.

Недавно в Крыму открылась выставка «Нюрнбергский процесс — без срока давности». Мероприятие посвящено осуждению зверств нацистов в годы Великой Отечественной войны.

калининградская область вов третий рейх
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях нацистов в Калининграде
Рейтинг@Mail.ru