ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях нацистов в Калининграде

Калининград, 19 апреля. Гитлеровцы во времена Великой Отечественной войны в Калининградской области, тогдашней Восточной Пруссии, каждый день убивали в газовых камерах, расстреливали тысячи людей.

Также нацистами широко практиковался рабовладельческий строй, когда на одного гитлеровца работало около десятка людей, угнанных из разных стран, прежде всего из СССР. Об этом говорится рассекреченных УФСБ по Калининградской области документах, которые изучил корреспондент РИА Новости.

Согласно документам, в Восточной Пруссии было широко распространено использование в качестве рабов у зажиточных нацистов военнопленных и гражданских лиц. Например Макс Хойман, уроженец Кенигсберга, который владел Кенигсбергским вагоностроительным заводом, содержал в нечеловеческих условиях русских граждан и военнопленных. Известно, что администрация завода принуждала к тяжелому ежедневному труду около 700 человек.

Среди документов, выделяется концлагерь Штутгоф – одна из крупнейших фабрик смерти.Там гитлеровские медики использовали заключенных как подопытных для своих экспериментов, в частности варили мыло из человеческого жира.

Недавно в Крыму открылась выставка «Нюрнбергский процесс — без срока давности». Мероприятие посвящено осуждению зверств нацистов в годы Великой Отечественной войны.