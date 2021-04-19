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Пуговка из «Папиных дочек» переквалифицировалась из актрис в фитнес-тренеры
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Шоу-бизнес

Пуговка из «Папиных дочек» переквалифицировалась из актрис в фитнес-тренеры

Известная по роли Пуговки в «Папиных дочках» Катя Старшова устроилась на работу в фитнес-клуб. Студентка МГУ теперь обучает детей физкультуре.

Москва, 19 апреля. Известная по роли Пуговки в «Папиных дочках» Катя Старшова устроилась на работу в фитнес-клуб. Студентка МГУ теперь обучает детей физкультуре.

Екатерина Старшова решила не продолжать свою актерскую карьеру и пойти учиться на фармацевта. Девушка окончила школу с золотой медалью, сдала ЕГЭ и поступила на бюджетное отделение в МГУ. Ей поступило предложение от фитнес-клуба. Теперь некогда малышка из «Папиных дочек», сама обучает детей.

Звезда ситкома Старшова распределила свою нагрузку так, чтобы работа не мешала учебе. Дважды в неделю она проводит занятия по растяжке и общей физической подготовке. У девушки большой опыт в этом, так как она с детства тренировалась в Школе танцев на льду «Адеко». Ушла из нее два года назад.

Пуговка стала одним из самых запоминающихся персонажей в «Папиных дочках». Недавно ее коллега по сериалу актер и телеведущий Александр Олешко, известный по роли олигарха и друга Старшовой в ситкоме, показал ее повзрослевшую. Совместный снимок он опубликовал в своем Instagram.

фитнес папины дочки катя старшова
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