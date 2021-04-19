Boeing экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта у командира самолета

Новосибирск, 19 апреля. Грузовой самолет японской авиакомпании All Nippon Airways совершил вынужденную посадку в аэропорту России. Причиной приземления стал инсульт у командира воздушного судна.

Рейс следовал по маршруту Париж — Токио. Посадка зафиксирована в 05:53 по московскому времени. Сейчас ожидается прибытие резервного экипажа, члены которого в настоящее время находятся на отдыхе. Подробности о состоянии командира самолета не приводятся.

«Самолет Boeing 787-800 Dreamliner. Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка», — пишут СМИ со ссылкой на заявление источника в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Накануне на территорию аэропорта Новосибирска экстренно сел самолет авиакомпании S7 рейса «Москва – Улан-Удэ». В очередной раз одной из находящихся на борту пассажирок стало плохо. По прилете ее встретила бригада врачей.