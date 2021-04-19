Lexus упал в воду при обрушении моста в Приморье

Владивосток, 19 апреля. Авария произошла минувшей ночью в Анучинском районе Приморья. В момент ДТП в салоне Lexus находились шесть человек.

Автомобиль двигался по деревянному мосту через реку Арсеньевку. В какой-то момент конструкция обрушилась, в результате чего иномарка съехала в воду. Сигнал о происшествии поступил на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморью в полночь 18 апреля.

Предварительно установлено, что трое и шести человек выбрались на берег самостоятельно, передает RT. Судьба остальных людей остается неизвестной. На место ДТП выдвинулась группа спасателей из пяти человек и двух единиц техники.

Авария со смертельным исходом произошла в Приморье несколько дней назад. Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, который резко выскочил на проезжую часть.