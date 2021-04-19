Йод может помочь отличить настоящий майонез от подделки

Москва, 19 апреля. Отличить сделанный по ГОСТу майонез от соуса можно с помощью йода. Достаточно нужно знать о методе «трех капель».

Для теста хватит трех капель йода, которые нужно капнуть в ложку майонеза. Деревянной палочкой следует размешать полученную массу и проследить за реакцией. Если цвет не изменится, а вещество расползется по краям, значит, что в соусе нет крахмала. Но окрашивание в фиолетовый говорит о том, что сделан он не по стандартам качества.

Майонез многие используют для заправки салатов. Но есть альтернатива на основе молочных продуктов. Среди них сметана, кефир или йогурт. Для вкуса можно добавить соль, чеснок и зелень, посоветовала тренер по питанию Ольга Капийчук.