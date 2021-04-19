Вильфанд перечислил наиболее огнеопасные регионы РФ

Москва, 19 апреля. Западная часть побережья Каспийского моря, восток Ставрополья и север Дагестана находятся в списке особо пожароопасных регионов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости сообщил, что четвертый класс опасности возникновения природных пожаров объявлен в Волгоградской и Астраханской области. Вместе с тем в этой зоне находится Калмыкия, южная часть Бурятии, Забайкальский Край и юго-запад Приморского края.

Ранее масштабный пожар произошел в Мордовии. Село Куликово было охвачено огнем, в результате чего сгорело 12 зданий. Погибших и пострадавших, по данным МЧС нет.