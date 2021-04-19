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Единый трехзначный номер для звонков детскому омбудсмену появится в России
Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ
Общество

Единый трехзначный номер для звонков детскому омбудсмену появится в России

Информационная система, которая даст возможность обрабатывать обращения к детскому омбудсмену, появится в РФ в будущем, заявила уполномоченный при президенте Анна Кузнецова.

Москва, 19 апреля. Информационная система, которая даст возможность обрабатывать обращения к детскому омбудсмену, появится в РФ в будущем, заявила уполномоченный при президенте Анна Кузнецова.

По словам Кузнецовой, на данный момент уже имеется подобный готовый цифровой продукт. Речь идет о системе, которая изучает звонки, связанные с экстренными случаями или тревожными сигналами. Также по единому номеру будет оказываться помощь с повседневными вопросами граждан люди смогут узнать, как записать ребенка в садик или найти ближайшую поликлинику.

«Эта инициатива уже проработана с Минцифры РФ, получена поддержка со стороны президента», — подчеркнула Кузнецова в диалоге с РИА Новости.

Предполагается, что маршрутизация полученного обращения будет проходить в автоматическом режиме. Главной целью нововведения является максимальное включение ресурса для помощи ребенку или семье.

Кузнецова также недавно высказалась за увеличение заполняемости отрядов в детских лагерях. Известно, что Роспотребнадзор внес инициативу по повышению численности воспитанников детских лагерей с 50% до 75%.

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