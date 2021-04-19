Комаровский назвал вредным сочетание антибиотиков с другими лекарствами

Москва, 19 апреля. Антибиотики являются самодостаточными лекарствами. Применять вместе с ними дополнительные препараты не нужно, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Назначение дополнительных лекарств к антибиотикам, по словам врача, не является необходимостью. Такое сочетание может сказаться на организме человека негативно.

Антибиотики не угнетают иммунную систему. Принимать вместе с ними противогрибковые препараты не нужно.

«Нет доказательств, что такие препараты оказывают профилактическое влияние и уменьшают возникновение грибковой инфекции», — подчеркнул Комаровский на своей странице в социальной сети Instagram.

Пить лекарства «для кишечника» также не следует, добавил врач. После окончания приема антибиотиков достаточно соблюдать диету. Кишечник восстановится сам.

Комаровский ранее перечислил признаки дефицита жидкости в организме. К ним относятся сухость кожи и слизистых, плач без слез, а также редкое мочеиспускание.