Донецк, 19 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нагнетать обстановку в Донбассе, стягивая вооружение и военную технику на линию разграничения. Об этом сообщили представители ДНР и ЛНР.

Украинские военные установили 133 противотанковых мины в населенных пункте Марьинка и Доломитино. В пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что это было сделано в опасной близости от жилых зданий и автомобильных дорог общего пользования.

В то же время в ЛНР заявили, что ВСУ разместили на подконтрольных Киеву территориях 23 единицы военной техники. Среди них три машины пехоты БМП-2.

Недавно украинские военные открыли огонь по району донецкого аэропорта. По данным Telegram-канала WarGonzo, несколько снарядов угодили в Иверский монастырь.