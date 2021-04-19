Режиссер Давыденко рассказал о закулисье «Маски» и панике артистов

Москва, 19 апреля. Участники шоу «Маска», начиная с восьмого выпуска, начали вдруг завидовать друг другу и сравнивать. Об этом рассказал режиссер-постановщик номеров Антон Давыденко.

Приближение финала накаляет атмосферу за кулисами, артисты начали особенно волноваться. Почти все во время репетиций сравнивают свои номера с другими и подозревают режиссеров в предвзятости, передает StarHit.

«Постоянно спрашивали, а это чье, а это кому? Помню, Носорог пришел и давай капризничать, почему у него вообще нет декораций. [...] На этапе репетиции у всех синдром недолюбленности. Они ведь не видят полную картину того, что мы держим в голове. Выходят, а на сцене все серое: дежурный свет, какие-то непонятные экраны, недоделанный реквизит, балет вообще иногда не в костюмах. Поэтому всех приходилось успокаивать. И всегда артисты оставались довольны нами, а мы — ими», — рассказал Давыденко.

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Чаще всего режиссеру звонил Банан, под маской которого скрывался Юрий Стоянов. Артист всегда очень интеллигентно интересовался, не может ли он чем-то помочь, что-то советовал, хотел знать все от и до. В какой-то момент панике поддалась Змея, «она начала звонить, писать, волноваться, выспрашивать, что ее ждет».

Кирилл Туриченко, скрывавшийся под маской Носорога, ранее рассказал о своем участии в шоу. Он поблагодарил всех причастных к проекту, зрителей и пообещал организовать сольный концерт.