Советский лимузин ЗИЛ продают в США за 14 млн рублей

Колумбус, 19 апреля. Советский лимузин ЗИЛ-41047, выпущенный в 1989 году, продают на онлайн-аукционе в американском штате Огайо. Владелец авто оценивает данный экземпляр в 190 000 долларов.

Автор объявления не указал, как советский лимузин оказался в Северной Америке и по каким причинам не вернулся на родину раньше. В пересчете на рубль, ценник авто достигает 14 млн.

Судя по снимкам, лимузин сохранился в идеальном состоянии, причем продавец утверждает, что никаких реставрационных работ с ним не проводилось. И в это можно поверить: судя по всему, автомобиль все еще «обут» в заводские шины марки «Гранит», которые позволяли продолжить движение даже при пробитии колеса.

Ранее в США выставили на продажу единственную в стране модель ВАЗ-2110. Продавец просит за автомобиль 10,95 тысячи долларов. Он отмечает, что машина находится в отличном состоянии.