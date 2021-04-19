Адвокат Ермолаева дала советы для безопасного займа денег

Москва, 19 апреля. Одалживание денег является отношением займа, которое регулируется Гражданским кодексом РФ. Для сумм более 10 тысяч рублей обязательно заключать договор в письменной форме.

Договор займа вступает в силу с момента передачи денежных средств, рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева агентству «Прайм»

ГК РФ предполагает, что при несоблюдении сторонами сделки, предусмотренной законом письменной формы, участники договора лишаются возможности при возникновении спора ссылаться на свидетельские показания. То есть, если в договоре не прописаны условия неустойки, то нельзя будет потребовать компенсацию за нарушение сроков возмещения долга.

Россиянам посоветовали не оформлять денежные займы у «черных» кредиторов. Это может привести к потере залогового имущества и столкновению с нелегальными уличными методами возвращения долгов.