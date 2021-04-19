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«Чернобыль» Данилы Козловского стал лидером отечественного кинопроката
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Общество

«Чернобыль» Данилы Козловского стал лидером отечественного кинопроката

Кинопрокат в России и странах СНГ возглавила отечественная драма «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского. Сборы за уик-энд составили 166,8 млн рублей.

Москва, 19 апреля. Кинопрокат в России и странах СНГ возглавила отечественная драма «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского. Сборы за уик-энд составили 166,8 млн рублей.

Фильм повествует о трех ликвидаторах последствий аварии на АЭС в Чернобыле в 1986 году. Главные роли в кинокартине сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова.

На втором месте по итогам выходных оказался американский фантастический боевик «Мортал Комбат» режиссера Саймона Маккуойда. Фильм является экранизацией одноименной серии видеоигр, лента собрала 153,6 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров первая часть трилогии австралийского режиссера Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». Кино вышло в 2001 году, в настоящее время в кинотеатрах проходит его повторный выпуск. кинолента собрала 49,1 млн рублей за уик-энд.

Недавно актер и режиссер Данила Козловский поделился некоторыми подробностями работы над фильмом «Чернобыль» и раскрыл идею кинокартины. Козловский пояснил, что хотел показать в «Чернобыле» людей, жизнь которых внезапно изменилась.

фильм чернобыль властелин колец Мортал Комбат
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