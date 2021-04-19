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Зоопсихолог Волков поделился советами по выбору питомца
pixabay.com  /  Pexels
Общество

Зоопсихолог Волков поделился советами по выбору питомца

Домашнее животное следует заводить то, которое нравится. Но от экзотических хищников лучше отказаться, посоветовал зоопсихолог Мирослав Волков.

Москва, 19 апреля. Домашнее животное следует заводить то, которое нравится. Но от экзотических хищников лучше отказаться, посоветовал зоопсихолог Мирослав Волков.

Выбор питомца зависит от наличия аллергии у будущего владельца, площади квартиры и наличия свободного времени, чтобы ухаживать за животным. Главное – отнестись к выбору трезво, заявил зоопсихолог.

На выбор кошки может влиять ее размер, цвет, длина шерсти, характер и привычки. Если хочется завести собаку, то надо определиться с тем, какая она должна быть: служебная, охотничья и или просто домашняя. С этим питомцем надо гулять, дрессировать его. Если времени на это нет, то лучше завести кота.

Можно обратить внимание на приюты, где забрать животное можно бесплатно. Тем более, что там есть породистые, чипированные, стерилизованные и привитые особи, посоветовал зоопсихолог Волков.

На прогулке с животными, особенно летом, следует быть осторожными. В этот период питомца могут покусать клещи. Чтобы этого избежать, нужно использовать специальные защитные средства и обрабатывать шерсть любимца.

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