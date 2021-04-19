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Недовольные уходом Носорога зрители «Маски» обвинили членов жюри в сексизме
Prt Scr vk.com  /  @ntvmaska
Шоу-бизнес

Недовольные уходом Носорога зрители «Маски» обвинили членов жюри в сексизме

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 05:32
Уйти из проекта «Маска» должен был не харизматичный Носорог, а Змея, выступление которой больше напоминало крик. Такое замечание высказали пользователи Сети после десятого выпуска.

Москва, 19 апреля. Уйти из проекта «Маска» должен был не харизматичный Носорог, а Змея, выступление которой больше напоминало крик. Такое замечание высказали пользователи Сети после десятого выпуска.

Разоблачение Носорога стало одним из самых эмоциональных снятий маски. Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко не смог сдержать слез и покорил своей искренностью и членов жюри, и зрителей. Пользователи Сети написали артисту множество слов поддержки, назвав его «светлым и ранимым».

Зрители поспешили защитить своего любимца и возмутились предвзятостью судей, которые до последнего оставляют в проекте единственную девушку в шоу — Змею. Пользователи Сети уверены, что это связано с сексизмом.

«Вот я не понимаю, Змея — одна девушка на проекте осталась, и из-за этого надо снимать маску с Носорога? Блин, ни единого слова не понял из песни Змеи, больше «крика» было, и из-за этого ее в номинацию не отправили», — написал юзер.

Недовольные уходом Носорога зрители «Маски» обвинили членов жюри в сексизме
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Многие зрители уверены, что если бы Змея была мужчиной, то Носорог остался в проекте. Некоторые пользователи высказались за «мужской финал» шоу.

Носорог снял маску в десятом выпуске проекта, под ней оказался исполнитель «Иванушек» Кирилл Туриченко. Он произнес прощальную речь, еле сдерживая слезы, после чего спел вместе с Филиппом Киркоровым.

змея маска сексизм
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