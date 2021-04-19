МЧС объявило штормовое предупреждение в Новосибирской области 19 апреля

Новосибирск, 19 апреля. Резкое ухудшение погодных условий с порывами ветра до 23м/м ожидается в Новосибирске и области. Соответствующие оповещения разослали сотрудники регионального МЧС.

Жителей города и области призывают быть осторожными на улице, по возможности, не покидать свои дома, а также не стоять рядом с большими деревьями и шаткими конструкциями. Температура воздуха ночью опустится до минус девяти градусов, днем потеплеет до минус одного градуса, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«По данным ГМЦ (Гидрометцентра) 19 апреля по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра ночью до 23 м/с, днем до 18 м/с, небольшой снег, похолодание. Единый телефон экстренных оперативных служб – 112», — говорится в сообщении МЧС.

Неблагоприятная погода ожидает и москвичей. Гидрометцентр предупредил жителей столицы о желтом уровне опасности. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.