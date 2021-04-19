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Закрытие конкурса «Саянский марш» в рамках АрМИ-2021 прошло под Красноярском
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Карпухин
Армия

Закрытие конкурса «Саянский марш» в рамках АрМИ-2021 прошло под Красноярском

Команда российских военнослужащих победила на международном этапе конкурса Армейских международных игр (АрМИ) «Саянский марш». Торжественное закрытие состоялось под Красноярском.

Красноярск, 19 апреля. Команда российских военнослужащих победила на международном этапе конкурса Армейских международных игр (АрМИ) «Саянский марш». Торжественное закрытие состоялось под Красноярском.

Серебряные медали достались команде Китая, третье место заняли военные Узбекистана. В программе соревнований входили лыжные марш-броски на 50 км, во время которых бойцы должны были выполнить специальные задачи, такие как преодоление горных вершин с использованием альпинистского снаряжения, ориентирование и разведка, стрельба и помощь пострадавшим.

Конкурс «Саянский марш» проходил с 14 по 17 апреля в рамках Армейских международных игр (АрМИ) в Красноярском крае. Участие приняли восемь команд из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии.

Недавно в ходе учений военнослужащие Балтийского флота отразили атаку химическим оружием. Известно, что в учениях было задействовано около 50 единиц военной техники и почти 1000 военнослужащих БФ.

армия россии саянский марш арми 2021
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