Производители мяса курицы начали снижать оптовые цены на продукцию в России

Москва, 19 апреля. Отпускные цены на мясо курицы начали снижаться по России. О ситуации рассказал глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

С начала 2021 года стоимость продукции росла, однако уже в начале марта ситуация изменилась. Цены на курицу падают и стабилизируются, заявила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева в интервью «Известиям».

Минсельхоз рассказал об увеличении стоимости одной тушки курицы на 1,4 процента за последние 30 дней. На данный момент восстанавливаются объемы изготовления, а цены начинают снижаться. Это привело к уменьшению стоимости на 0,3 процента за неделю. Цена составила составила 124,3 рубля за один килограмм.

Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о выделении 1 миллиарда рублей на правительственную поддержку птицеводческих предприятий.