Вашингтон, 19 апреля. Киеву грозят серьезные проблемы в случае открытой войны Украины с Россией. Об этом заявил экс-главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал ВВС США Филип Бридлав.

Если Москва задействует весь спектр возможностей своей армии, ВСУ окажутся в «крайне тяжелом положении», передает слова военачальника РИА Новости. Бридлав добавил, что российскую армию недооценивать нельзя.

«Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек», — добавил генерал.

Бридлав заявил, что в случае военных действий с Россией Украине потребуется помощь. Но кто ее способен оказать — ясности нет. Генерал уклонился от ответа, будет ли это делать Вашингтон. Насчет возможного участия НАТО в таком конфликте также информации нет.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов предрек ВСУ повторение 2014 года. По его словам, войска Украины вступят в вооруженное противостояние на юго-востоке страны в худшем состоянии боеготовности, чем семь лет назад.