Семилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Чикаго

Чикаго, 19 апреля. Американец в штате Чикаго начал стрельбу, в результате которой от полученных ранений скончалась семилетняя девочка. Кроме того, с тяжелыми травмами был госпитализирован мужчину.

Инцидент произошел возле одного из ресторанов сети быстрого питания McDonald`s. Пострадавшие в момент перестрелки находились в машине. Позже они были доставлены в больницу. Однако, как уточняет газета, врачи не успели спасти ребенка, а пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Американский телеканал NBC Chicago утверждает, что на данный момент правоохранительным органам не удалось задержать нападавшего. Также неизвестно, что стало причиной стрельбы.

Недавно выяснилось, что убитый полицией в Чикаго подросток оказался членом банды «Латинские короли». Адам Толедо, которому было всего 13 лет, был известен под прозвищем «Маленький убийца» и в ночь перед своей смертью учился вести огонь по машинам.