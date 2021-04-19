Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 06:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:36
Общество
Комаровский назвал вредным сочетание антибиотиков с другими лекарствами
06:35
Политика
ВСУ разместили в жилых районах Донбасса 150 единиц вооружения и техники
06:17
Шоу-бизнес
Режиссер Давыденко рассказал о закулисье «Маски» и панике артистов
06:00
Общество
Предприниматель раскрыла рецепт успеха
05:49
Общество
Советский лимузин ЗИЛ продают в США за 14 млн рублей
05:47
Экономика
Адвокат Ермолаева дала советы для безопасного займа денег
05:45
Общество
«Чернобыль» Данилы Козловского стал лидером отечественного кинопроката
05:44
Общество
Зоопсихолог Волков поделился советами по выбору питомца
05:32
Шоу-бизнес
Недовольные уходом Носорога зрители «Маски» обвинили членов жюри в сексизме
05:27
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Новосибирской области 19 апреля
05:23
Армия
Закрытие конкурса «Саянский марш» в рамках АрМИ-2021 прошло под Красноярском
05:10
Экономика
Производители мяса курицы начали снижать оптовые цены на продукцию в России
05:09
Армия
Американский генерал предрек Украине проблемы в случае войны с Россией
05:06
Происшествия
Семилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Чикаго
05:03
Происшествия
Авиарейс до севера Сахалина был задержан из-за циклона
05:01
Общество
Москву накроет мокрый снег в первой половине недели
05:00
Общество
Кинокритик предрек небывалый успех фильму «Декабрь» про Есенина
04:57
Общество
Граффити по мотивам «Утиных историй» и фильма «Брат» появилось в Москве
04:38
Общество
МВД назвало главное отличие электронных паспортов от бумажных
04:27
Общество
Диетолог Обложко рассказал о рисках постоянных перекусов
Все новости
Семилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Чикаго
Prt Scr youtube.com
Происшествия

Семилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Чикаго

Американец в штате Чикаго начал стрельбу, в результате которой от полученных ранений скончалась семилетняя девочка. Кроме того, с тяжелыми травмами был госпитализирован мужчину.

Чикаго, 19 апреля. Американец в штате Чикаго начал стрельбу, в результате которой от полученных ранений скончалась семилетняя девочка. Кроме того, с тяжелыми травмами был госпитализирован мужчину.

Инцидент произошел возле одного из ресторанов сети быстрого питания McDonald`s. Пострадавшие в момент перестрелки находились в машине. Позже они были доставлены в больницу. Однако, как уточняет газета, врачи не успели спасти ребенка, а пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Американский телеканал NBC Chicago утверждает, что на данный момент правоохранительным органам не удалось задержать нападавшего. Также неизвестно, что стало причиной стрельбы.

Недавно выяснилось, что убитый полицией в Чикаго подросток оказался членом банды «Латинские короли». Адам Толедо, которому было всего 13 лет, был известен под прозвищем «Маленький убийца» и в ночь перед своей смертью учился вести огонь по машинам.

сша стрельба чикаго
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Семилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Чикаго
Рейтинг@Mail.ru