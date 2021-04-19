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Авиарейс до севера Сахалина был задержан из-за циклона
pixabay.com
Происшествия

Авиарейс до севера Сахалина был задержан из-за циклона

Рейс до Охи — самого северного города Сахалина, был задержан по причине плохих погодных условий, следует из данных онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска.

Южно-Сахалинск, 19 апреля. Рейс до Охи — самого северного города Сахалина, был задержан по причине плохих погодных условий, следует из данных онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска.

На данный момент о времени вылета не сообщается. Сахалинская область сейчас находится под действием циклона. В Южно-Сахалинске наблюдается снегопад, порывы ветра достигают 10 м/с.

Недавно после срабатывания датчика открытия грузового отсека в Шереметьеве экстренно сел самолет Airbus-320. Воздушное судно двигалось по маршруту Волгоград — Москва.

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