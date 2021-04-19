Москву накроет мокрый снег в первой половине недели

Москва, 19 апреля. Осадки в виде снега с дождем ожидают москвичей во вторник и среду. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наибольшее количество осадков выпадет ближе к вечеру вторника и последующую ночь. По словам метеоролога, погода будет пасмурной и мрачной из-за воздействия циклона.

"Может выпасть от семи-восьми до 15-18 мм осадков — порядка 20% месячной нормы за два дня. Эти расчеты еще будут уточнены в понедельник днем", — рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Выпадение снега во втором месяце весны — явление весьма обыденное. К этому стоит относиться спокойно, заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Летом жителей России ожидает весьма комфортная и теплая температура. Более детально спрогнозировать погоду в июне, июле и августе, по словам Вильфанда, пока невозможно.