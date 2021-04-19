Граффити по мотивам «Утиных историй» и фильма «Брат» появилось в Москве

Москва, 19 апреля. Автором необычного рисунка стал уличный художник Станислав Комиссаров, известный под псевдонимом Слава Птрк. Граффити появилось на улице Солянка в Москве.

Изображение совмещает в себе мультсериал «Утиные истории» и российский фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова. На нем запечатлен Скрудж Макдак, который стреляет из пулемета из разбитого заднего окна автомобиля.

«Пулемет Максим. Из серии «Детство перед телевизором». «Брат 2» и вселенная уток. Да, тот самый двор на Солянке, где триумфально закончилась погоня Данилы с братом», — написал художник на своей странице в соцсети Instagram.

instagram.com / @slavaptrk

Полюбоваться работой художника можно по адресу: улица Солянка, 1/2 строение 2. Необходимо найти вход, расположенный в углу здания во дворе, после чего набрать салон «Оранжевый рай», пояснил Комиссаров.

В Париже с молотка ушла картина русской художницы Марии Васильевой. Холст под названием «Обнаженная» 1915 года продали на аукционе почти за 700 тысяч евро.