МВД назвало главное отличие электронных паспортов от бумажных

Москва, 19 апреля. Ключевое отличие электронных паспортов от бумажных заключается в формате изготовления. Первый вариант будет сделан в формате пластиковой карты.

Паспорта нового образца будут содержать персональные и биометрические данные гражданина. Во время оформления документа россиянину предстоит пройти цифровое фотографирование и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук, передает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

По желанию в паспорта будут включать электронную подпись. Выдача документов нового образца стартует в Москве с декабря 2021 года. В регионах все будет зависеть от технической готовности, однако не позднее чем с июля 2023 года.

В МВД ранее рассказали о запретах для фотографирования на паспорт. Для документа считается недопустимым редактирование снимка и фотографирование в цветных линзах.