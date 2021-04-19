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МВД назвало главное отличие электронных паспортов от бумажных
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press/ Nikolay Gyngazov/ pixabay.com / cytis
Общество

МВД назвало главное отличие электронных паспортов от бумажных

Ключевое отличие электронных паспортов от бумажных заключается в формате изготовления. Первый вариант будет сделан в формате пластиковой карты.

Москва, 19 апреля. Ключевое отличие электронных паспортов от бумажных заключается в формате изготовления. Первый вариант будет сделан в формате пластиковой карты.

Паспорта нового образца будут содержать персональные и биометрические данные гражданина. Во время оформления документа россиянину предстоит пройти цифровое фотографирование и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук, передает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

По желанию в паспорта будут включать электронную подпись. Выдача документов нового образца стартует в Москве с декабря 2021 года. В регионах все будет зависеть от технической готовности, однако не позднее чем с июля 2023 года.

В МВД ранее рассказали о запретах для фотографирования на паспорт. Для документа считается недопустимым редактирование снимка и фотографирование в цветных линзах.

мвд персональные данные паспорт
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