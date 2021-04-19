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Диетолог Обложко рассказал о рисках постоянных перекусов
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Диетолог Обложко рассказал о рисках постоянных перекусов

Люди, которые перебивают аппетит перекусами, рискуют стать жертвами переедания или ожирения. Об этом сообщил диетолог Сергей Обложко.

Москва, 19 апреля. Люди, которые перебивают аппетит перекусами, рискуют стать жертвами переедания или ожирения. Об этом сообщил диетолог Сергей Обложко.

В течение дня люди могут есть и не замечать этого. Тем временем они будут поглощать много еды с большой калорийностью. Иногда это провоцирует выброс инсулина, который еще больше пробуждает аппетит. Приступ переедания могут вызвать даже полезные продукты, в том числе фрукты.

«В обиходе есть такая рекомендация: проголодался - съешь яблоко, чтобы отвлечься. По этому же механизму через 20 минут яблоко провоцирует повышенную тягу к еде. Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны», — цитирует слова врача радио Sputnik.

Для контроля количества потребляемой пищи не следует перебивать аппетит. Нужно есть сбалансированно и полноценно, чтобы сытости хватило до следующего приема пищи. А если перекусывать на ходу, можно заработать нарушение пищевого поведения, предупредил врач.

Неосознанное переедание является одной из причин, которая мешает похудеть. Есть перед телевизором или со смартфоном тоже не рекомендуется, так как человек теряет контроль и не ощущает сытости, отметили специалисты.

аппетит риск перекус
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