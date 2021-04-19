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Немцы возмутились словам Киева об ответственности Германии перед украинцами
Global Look Press  /  Inna Borodayeva/ZUMAPRESS.com
Политика

Немцы возмутились словам Киева об ответственности Германии перед украинцами

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 04:28
Читатели немецких СМИ оценили слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника об исторической ответственности Германии за вступление страны в НАТО.

Москва, 19 апреля. Читатели немецких СМИ оценили слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника об исторической ответственности Германии за вступление страны в НАТО.

Мельник призвал Германию в короткие сроки добиться вступления Украины в НАТО. Он отметил, что немецкая сторона несет историческую ответственность перед украинским народом. Вместе с этим дипломат призвал Берлин оказать давление на Москву, предупредив ее о «болезненных последствиях» в случае «вторжения» на территорию Украины.

Немецкие пользователи пришли в возмущение от наглости Мельника. Они напомнили, что Германии достаточно внутриполитических проблем, которые требуют решений властей.

«Лично я считаю, что Германии следует больше воздерживаться и решать, наконец, свои собственные проблемы внутри страны», — написал один из читателей Welt am Sonntag.

Другой комментатор отметил, что у Германии нет никаких обязательств перед Украиной. Пользователи напомнили, что Киев уже не единожды требует от Берлина активного антироссийского курса.

«Некоторое время назад было требование, что Германия должна отправить военные корабли в Черное море, а теперь возникло еще одно требование, чтобы Германия играла «лидирующую роль» в борьбе с Россией. Вы что, вообще?», — написал комментатор.

«Смешно, что Украина хочет в ЕС. Конечно, лишь для того, чтобы выкачивать финансовые ресурсы», — добавил другой немец.

Подобные заявления властей Украины свидетельствуют об их безвыходном положении. По словам кандидата исторических наук, главреда журнала «Архонт» Антона Бредихина, Киев ставит ультиматумы Берлину, поскольку совершенно не знает, что ему делать дальше.

Мельник ранее уже выдвигал требования Германии, призывая ФРГ активнее участвовать в вопросе «возвращения» Крыма. Аналитики уверены, что тактика шантажа не поможет Киеву вернуть полуостров или добиться вступления в НАТО, пишет RT.

Украина евросоюз германия сми
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