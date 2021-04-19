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Роскосмос раскрыл подробности новой российской метановой ракеты «Амур»
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса
Армия

Роскосмос раскрыл подробности новой российской метановой ракеты «Амур»

Новая метановая ракета-носитель «Амур» будет оснащена системой увода от стартового стола в случае аварийных неполадок при запуске с космодрома.

Москва, 19 апреля. Новая метановая ракета-носитель «Амур» будет оснащена системой увода от стартового стола в случае аварийных неполадок при запуске с космодрома.

Если произойдет поломка одного из двигателей ракеты, то он будет отключен, а остальные форсированы. В этом случае даже возможно осуществление миссии без возврата ракеты. При отказе двигателя рядом с землей ракета будет выведена на безопасное расстояние, рассказал главный эксперт департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос», ответственный за реализацию проекта «Амур-СПГ» Игорь Пшеничников.

Первая многоразовая ракета на метане будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. Отмечается, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя «Амур» планируется завершить к концу 2021 года. Ракета сможет выводить на орбиту около 10,5 тонны полезного груза, информирует ТАСС.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что компания в текущем году может увеличить число пусков ракет «Ангара» до трех. Рогозин ранее сообщал только о двух запусках ракет легкого и тяжелого класса, запланированных на 2021 год.

ракета роскосмос амкр
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