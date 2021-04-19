Ученые в США обнаружили связь между кормлением грудью и уровнем IQ ребенка

Нью-Йорк, 19 апреля. Длительное кормление грудью способствует повышению умственных способностей ребенка. Об этом рассказали американские ученые.

В США было проведено исследование, участие в котором приняли 772 женщины. Из них 80% кормили своего ребенка грудью от четырех месяцев до года. Уровень IQ у малышей, находившихся на грудном вскармливании, оказался выше. Каждый дополнительный месяц на материнском молоке, как выяснили ученые, повышал их умственные способности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует кормить малышей грудью минимум шесть месяцев. В грудном молоке содержатся необходимые для полноценного развития ребенка микроэлементы.

Психолог Ирина Таранова ранее рассказала, что число детей в семье не влияет на характер ребенка. Многое зависит от стиля воспитания и индивидуальных особенностей родителей.