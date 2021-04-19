Mercedes-Benz представил новый полноприводный электрокар EQB

Штутгарт, 19 апреля. Компания Mercedes-Benz показала новинки среди кроссоверов в Китае. Больше всего внимания уделили семиместному и полноприводному электрокару EQB.

Колесная база нового автомобиля Mercedes-Benz EQB растянута до 2829 мм. Багажник электрокара оснастили дополнительными откидными местами. Со сложенными сиденьями его объем составляет 1620 литров.

В автомобиль добавили два электродвигателя. Емкость аккумулятора составляет 70,5 кВТ/ч. EQB может проехать свыше 500 км на полной зарядке. Мощность силовой установки — 290 лошадиных сил. Электрокар поддерживает быструю зарядку. Для повышения эффективности работы тягового аккумулятора есть тепловой насос.

EQB оснащен мультимедийной системой MBUX с экраном диагональю 10,25 дюйма. Водителю может помогать автопилот второго уровня: есть автоматический парковщик, помощник при смене полосы, активный круиз-контроль.

instagram.com / @MercedesBenz

Компания Mercedes-Benz показала еще один автомобиль EQS. Внешний вид электрического седана не раскрывали до начала презентации. Продажи объявят до конца 2021 года, но цены на новинки пока не обозначили.