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Mercedes-Benz представил новый полноприводный электрокар EQB
mercedes-benz.com  /  Mercedes-Benz
Общество

Mercedes-Benz представил новый полноприводный электрокар EQB

Компания Mercedes-Benz показала новинки среди кроссоверов в Китае. Больше всего внимания уделили семиместному и полноприводному электрокару EQB.

Штутгарт, 19 апреля. Компания Mercedes-Benz показала новинки среди кроссоверов в Китае. Больше всего внимания уделили семиместному и полноприводному электрокару EQB.

Колесная база нового автомобиля Mercedes-Benz EQB растянута до 2829 мм. Багажник электрокара оснастили дополнительными откидными местами. Со сложенными сиденьями его объем составляет 1620 литров.

В автомобиль добавили два электродвигателя. Емкость аккумулятора составляет 70,5 кВТ/ч. EQB может проехать свыше 500 км на полной зарядке. Мощность силовой установки — 290 лошадиных сил. Электрокар поддерживает быструю зарядку. Для повышения эффективности работы тягового аккумулятора есть тепловой насос.

EQB оснащен мультимедийной системой MBUX с экраном диагональю 10,25 дюйма. Водителю может помогать автопилот второго уровня: есть автоматический парковщик, помощник при смене полосы, активный круиз-контроль.

instagram.com  / @MercedesBenz

Компания Mercedes-Benz показала еще один автомобиль EQS. Внешний вид электрического седана не раскрывали до начала презентации. Продажи объявят до конца 2021 года, но цены на новинки пока не обозначили.

автомобиль новинка mercedes-benz eqb
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