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Слезы рассекреченного Туриченко в «Маске» сравнили с поведением Азизы-Пингвина
instagram.com  /  @kirillturichenko
Шоу-бизнес

Слезы рассекреченного Туриченко в «Маске» сравнили с поведением Азизы-Пингвина

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 04:43
Свое прощальное слово в шоу «Маска» певец Кирилл Туриченко произнес со слезами на глазах. Поклонников искренность артиста не оставила равнодушными и они сразу же вспомнили скандал с Азизой.

Москва, 19 апреля. Свое прощальное слово в шоу «Маска» певец Кирилл Туриченко произнес со слезами на глазах. Поклонников искренность артиста не оставила равнодушными и они сразу же вспомнили скандал с Азизой.

Кирилл Туриченко скрывался под маской Носорога. После того как его рассекретили, солист «Иванушек International» поблагодарил жюри за предоставленную возможность быть частью «Маски». Артиста переполняли эмоции, что он то и дело отводил взгляд, чтобы не дать слезам ходу.

Зрителей эмоции Туриченко тронули. Им понравилась открытость певца. В социальных сетях они называли артиста «светлым, искренним и ранимым» человеком, который заставил плакать многих поклонников «Маски».

На фоне этого некоторые вспомнили об Азизе, которая скрывалась в костюме Пингвина. Она тоже заплакала после рассекречивания, однако ее слезы были, скорее, обидой и укором жюри, которые заставили ее разоблачить себя. Фанаты шоу до сих пор называют поведение певицы вызывающим и напыщенным. Они указали ей в комментариях, как нужно было попрощаться с проектом. 

«С такими слезами нужно уходить как у Носорога, а не как у Пингвина», — укорили Азизу в социальных сетях. 

«Плакала вместе с Носорогом, потому что это была любимая маска. Думала, что будет в финале! Столько красивых и замечательных номеров подарил этот исполнитель. Желаю ему только удачи», — написала зрительница шоу.

Слезы рассекреченного Туриченко в «Маске» сравнили с поведением Азизы-Пингвина
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Именно Носорог отличился в предпоследнем выпуске «Маски». Во время разговоров с жюри он намекнул на личность участника, который скрывается в костюме Неваляшки. Но эту версию звезды еще не решились проверить.

шоу носорог маска кирилл туриченко
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