Пушков осудил решение Великобритании отправить корабли ВМС в Черное море
Два корабля ВМС Великобритании в Черном море ничего не решат, поэтому такая инициатива помощи «в знак солидарности» Украине считается бесполезной, заявил сенатор Алексей Пушков.
Москва, 19 апреля. Два корабля ВМС Великобритании в Черном море ничего не решат, поэтому такая инициатива помощи «в знак солидарности» Украине считается бесполезной, заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков привел результаты опроса, проведенного британским таблоидом Daily Express. Исходя из него, примерно 73% респондентов заграничного издания высказались против действий Лондона, направленных во вред Москвы.