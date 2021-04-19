Пушков осудил решение Великобритании отправить корабли ВМС в Черное море

Москва, 19 апреля. Два корабля ВМС Великобритании в Черном море ничего не решат, поэтому такая инициатива помощи «в знак солидарности» Украине считается бесполезной, заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков привел результаты опроса, проведенного британским таблоидом Daily Express. Исходя из него, примерно 73% респондентов заграничного издания высказались против действий Лондона, направленных во вред Москвы.

«Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег. Поэтому (премьеру Борису. — Прим.ФАН.) Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море «в знак поддержки Украины», — подчеркнул Алексей Пушков.

Ранее издание Times со ссылкой на источники в королевских ВМС сообщало, что Великобритания в мае намерена направить свои военные суда в регион Черного моря. В частности речь шла об эскадронном миноносце и противолодочном фрегате.

Пушков недавно высказался по поводу будущей встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. В частности сенатор заявил, что если американский лидер будет вести переговоры в духе «новой жесткости», то ситуация может прийти к обновленному Карибскому кризису.