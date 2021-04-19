Киноленту с Александром Петровым и Микки Рурком покажут на ММКФ

Москва, 19 апреля. На Московском международном кинофестивале зрителям и членам жюри покажут картину сербского режиссера Елены Попович, в которой снялись Микки Рурк и Александр Петров.

Фильм «Человек божий» повествует о жизни одного из самых почитаемых святых Греции — Нектария Эгинского. Одну из главных ролей в фильме исполнил Александр Петров, а его партнером по площадке стал известный американский актер Микки Рурк.

Сначала кино покажут журналистам. Пресс-показ намечен на 21 апреля. Гостям мероприятия предоставится возможность оценить киноленту 25 апреля. В российском прокате «Человек божий» покажут летом 2021 года.

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