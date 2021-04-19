The National Interest признал ядерное превосходство России

Вашингтон, 19 апреля. Советский Союз оставил богатое наследство для России, в том числе бесценную коллекцию ракет, которые не имеют себе равных даже сейчас.

Такое мнение высказал автор статьи в американском журнале The National Interest. Для подтверждения своих слов он напомнил о ракете «Сармат», разработка которой началась в 2000 годах для замены комплекса Р-36М2 «Воевода». Дальность ее полета достигает 18 тысяч километров или примерно 11 тысяч миль, что дает возможность поразить любую точку на Земле. Разнообразие унаследованного оружия, на основе которых создаются новые виды, до сих пор не сравнится с арсеналами других стран.

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Дата ввода модернизированного «Сармата» в эксплуатацию несколько раз откладывалась. Однако как только это произойдет, оружие будет внушать еще более глубокий страх. Вес ракеты составляет свыше 200 тонн. Кроме того, она может вынести около десяти тонн полезной нагрузки.

В прошлом Москва раскрыла одно из предназначений оружия. Ожидается, что «Сармат» будет выполнять функции двигательной установки для гиперзвуковой скользящей ракеты «Авангард».

Ранее Роскосмос заключил договор с КБ «Авангард», согласно которому предполагается создание уникального аванпроекта комплекса «Нуклон» с ядерной энергоустановкой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин назвал событие, завершение которого планируется в ноябре следующего года, прорывом в освоении космоса.