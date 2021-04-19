Трамп раскритиковал выбранную Байденом дату для вывода ВС США из Афганистана

Вашингтон, 19 апреля. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение главы Белого дома Джо Байдена продлить сроки вывода войск США из Афганистана, сообщил журналист телеканала Newsmax.

Согласно указу Байдена вывод американских сил с территории Афганистана завершится до 11 сентября. Однако экс-президенту выбранная дата не понравилась, он считает, что этот процесс можно реализовать быстрее. Трамп, находясь на должности президента, заключал соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) о возвращении американского военного контингента к 1 мая текущего года.

Экс-президент отметил, что его администрация уже обеспечила условия для скорейшего вывода войск США, сократив контингент в Афганистане с 16 тысяч до 2 тысяч военнослужащих. Бывший хозяин Белого дома призывает оставить 11 сентября днем памяти и скорби об американцах, погибших в терактах 2001 года, а не приурочивать его к другому событию.

Недавно Трамп в порыве гнева назвал лидера сената Митча Макконнелла «безнадежным неудачником» во время субботнего выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго. Помимо этого, он выразил разочарование бывшим вице-президентом Майком Пенсом и инфекционистом Энтони Фаучи.