Две женщины пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 19 апреля. Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе вблизи Южно-Сахалинска. В результате аварии пострадали два человека.

ДТП произошло утром в понедельник. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство съехало в кювет, передают местные СМИ.

Травмы получили две пассажирки рейсового автобуса. Одной из них диагностировали перелом руки, а вторую пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Самарской области в стекло пассажирского автобуса попала пуля. Водитель маршрутного такси предположил, что выстрел произвели из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал.