Диетолог Макуха предостерегла россиян от популярного способа похудеть к лету

Москва, 19 апреля. Монодиета является одним из самых популярных методов похудеть к лету, но несет в себе большую опасность, предупредила диетолог Маргарита Макуха.

При таком типе питания человек ест только определенный вид продуктов в течение некоторого времени, например, кефир, овощи или фрукты, что приводит к дефициту важных нутриентов. Кроме того, человек рискует заработать себе нездоровые пищевые привычки, пояснила специалист в интервью изданию Lenta.ru.

«Выражающихся, например, в постоянных попытках сесть на диету и строго ограничить рацион, с последующими срывами и перееданием», — отметила она.

Ограничивать себя одним видом продуктов тяжело психологически, поэтому такое питание способствует повышению уровня стресса. Значительная потеря калорий ведет к потере мышечной и костной массе, проблемам с гормонами. При возвращении к привычному питанию велика вероятность набора еще большей жировой массы, предупредила Макуха.

Диетолог советует худеть с помощью рационального сбалансированного питания с небольшим дефицитом калорий, а также регулярно заниматься физическими упражнениями.

Специалист по питанию ранее рассказала россиянам, какие продукты необходимо минимизировать или даже совсем убрать из рациона из-за большого вреда организму.