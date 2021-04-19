Актриса Узерли на русском языке призналась в любви к РФ

Москва, 19 апреля. Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли заговорила на русском языке на форуме Synegry Woman Forum. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

Звезда «Великолепного века» должна была лично посетить московский форум, но по семейным причинам она решила связаться с гостями по видеосвязи. Узерли не раз приезжала в Россию, в том числе в Санкт-Петербург и Москву.

«Я была очень рада побывать в этих городах. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург, люблю Россию. Это прекрасная страна. Я люблю тебя», — призналась актриса по-русски.

Кроме слов любви она назвала свои имя, рассказала, откуда приехала, спросила о делах и досчитала до шести. Во время своего общения Узерли призналась, что делала ДНК-тест на национальность и обнаружила русские корни.

«Оказалось, что у меня на 12% русская ДНК, представляете? Это так забавно и необычно», — поделилась актриса.

На встречу Мерьем Узерли позвала россиянок, чтобы обсудить женские права и возможности. В своем видеоприглашении она отметила, что в обществе до сих пор есть дисбаланс. Поэтому она предложила вместе искать способ изменить мир к лучшему.