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Три альпиниста из России пропали вблизи горного массива в Непале
pxhere.com  /  CC0 Public Domain
Происшествия

Три альпиниста из России пропали вблизи горного массива в Непале

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 03:31
Группа из трех российских альпинистов перестала выходить на связь в районе горного массива Аннапурна в Непале.

Катманду, 19 апреля. Группа из трех российских альпинистов перестала выходить на связь в районе горного массива Аннапурна в Непале.

Пропавшими без вести спортсменами оказались трое мужчин. Местные СМИ сообщают их имена: Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синев. Остальные подробности ситуации вокруг россиян не разглашаются.

С наступлением утра будет дан старт операции по поиску альпинистов. В розыскных мероприятиях планируется задействовать вертолет.

Ранее поиски начали в отношении студентки одного из вузов в Твери. В последний раз ее видели покидающей общежитие.

непал альпинисты пропали без вести
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