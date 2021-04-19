Три альпиниста из России пропали вблизи горного массива в Непале

Катманду, 19 апреля. Группа из трех российских альпинистов перестала выходить на связь в районе горного массива Аннапурна в Непале.

Пропавшими без вести спортсменами оказались трое мужчин. Местные СМИ сообщают их имена: Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синев. Остальные подробности ситуации вокруг россиян не разглашаются.

С наступлением утра будет дан старт операции по поиску альпинистов. В розыскных мероприятиях планируется задействовать вертолет.

Ранее поиски начали в отношении студентки одного из вузов в Твери. В последний раз ее видели покидающей общежитие.