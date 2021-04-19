Украину призвали декоммунизировать национальную кухню

Киев, 19 апреля. Украина должна уделять кулинарии не меньше внимания, чем языковой сфере. Так считает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Украинцы должны собраться с силами и изменить представление мира о национальной кухне. Для этого страна должна отказаться от навязанных в прошлом образцов и заняться формированием культурной традиции своего народа, заявил шеф-повар в интервью польской газете Nowa Europa Wschodnia.

Для реализации этих планов Клопотенко предложил ввести систему налогов и сборов. Для сторонников советских пищевых традиций, например, можно ввести повышенную стоимость или налог на определенные продукты или блюда, пояснил он. Однако, по словам шеф-повара, Украина вряд ли пойдет на такие меры из-за отсутствия политической воли. Именно поэтому страна и дальше будет «раскручивать» борщ, заключил Клопотенко.

МИД Украины ранее оставил заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Госдуме выразили сожаление в связи с тем, что «кулинарные» споры стали проекцией политических конфликтов, так как борщ любят жители многих стран, а не только Украины и России.