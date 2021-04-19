Стало известно о полете девушки в составе космонавтов на МКС в 2022 году

Москва, 19 апреля. Отряд космонавтов, отправившихся на МКС в 2022 году, пополнит единственная девушка. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Решение об отправке на МКС единственной девушки было принято главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. Личность кандидата будет известна весной или осенью текущего года. Об этом информирует РИА Новости.

Российские космонавты успешно вернулись на Землю с МКС утром 17 апреля. Приземление спускаемого аппарата произошло в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган. После проведения полугодовых работ на МКС на Землю вернулись Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.