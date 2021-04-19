Депрессия может быть признаком дефицита В12

Москва, 19 апреля. Признаки дефицита В12 не всегда легко распознать, из-за этого может ухудшиться состояния здоровья человека. Медики назвали основные симптомы, указывающие на нехватку микроэлемента.

Выработка витамина B12 не производится в организме, поэтому важно восполнять запасы элемента при необходимости. Среди главных признаков дефицита B12 врачи выделили язвы во рту, болезненный и красный язык и бледно-желтый оттенок кожи.

Кроме того, недостаток элемента может влиять и на эмоциональную составляющую человека, создавая излишнюю раздражительность или провоцируя депрессию. Также признаками могут быть изменение двигательных функций, нарушение зрения и снижение когнитивных способностей. При обнаружении одного их признаков следует обращаться к специалистам.

Ранее стало известно, что витамин К2 в паре с витамином D может снизить риск заражения COVID-19. Кроме того, К2 может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить прочными кости.