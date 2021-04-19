Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 03:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:28
Армия
The National Interest признал ядерное превосходство России
03:24
Политика
Трамп раскритиковал выбранную Байденом дату для вывода ВС США из Афганистана
03:21
Происшествия
Две женщины пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Южно-Сахалинске
03:20
Общество
Диетолог Макуха предостерегла россиян от популярного способа похудеть к лету
03:15
Шоу-бизнес
Актриса Узерли на русском языке призналась в любви к РФ
03:14
Происшествия
Три альпиниста из России пропали вблизи горного массива в Непале
03:10
Общество
Украину призвали декоммунизировать национальную кухню
03:08
Общество
Стало известно о полете девушки в составе космонавтов на МКС в 2022 году
03:05
Общество
Депрессия может быть признаком дефицита В12
03:05
Общество
Mazda разработает ограниченную серию авто для Великобритании
03:04
Общество
Швейцария приступила к третьему этапу смягчения коронавирусных ограничений
03:00
Спорт
Волонтеры Олимпиады в Японии жалуются на отсутствие вакцинации
02:58
Общество
Врач Лущик рассказал о неожиданной пользе редьки
02:55
Общество
Интервальное голодание назвали эффективным в борьбе с висцеральным жиром
02:54
Экономика
Минфин РФ продлил срок передачи регионам доходов с акцизов на нефтепродукты
02:38
Спорт
FIFA озвучила свою позицию по поводу создания футбольной Суперлиги
02:37
Общество
Звезда «Игры престолов» может исполнить роль во второй части «Аквамена» от DC
02:21
Экономика
Финансист Бабин назвал условие для ухода доллара США с мировой арены
02:19
Общество
Телерейтинг прощания с супругом Елизаветы II не побил рекорд похорон принцессы Дианы
02:15
Общество
Британские ученые рассказали о вреде известного обезболивающего препарата
Все новости
Депрессия может быть признаком дефицита В12
pexels.com  /  Kat Jayne
Общество

Депрессия может быть признаком дефицита В12

Признаки дефицита В12 не всегда легко распознать, из-за этого может ухудшиться состояния здоровья человека. Медики назвали основные симптомы, указывающие на нехватку микроэлемента.

Москва, 19 апреля. Признаки дефицита В12 не всегда легко распознать, из-за этого может ухудшиться состояния здоровья человека. Медики назвали основные симптомы, указывающие на нехватку микроэлемента.

Выработка витамина B12 не производится в организме, поэтому важно восполнять запасы элемента при необходимости. Среди главных признаков дефицита B12 врачи выделили язвы во рту, болезненный и красный язык и бледно-желтый оттенок кожи.

Кроме того, недостаток элемента может влиять и на эмоциональную составляющую человека, создавая излишнюю раздражительность или провоцируя депрессию. Также признаками могут быть изменение двигательных функций, нарушение зрения и снижение когнитивных способностей. При обнаружении одного их признаков следует обращаться к специалистам.

Ранее стало известно, что витамин К2 в паре с витамином D может снизить риск заражения COVID-19. Кроме того, К2 может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить прочными кости.

депрессия витамин B12
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Депрессия может быть признаком дефицита В12
Рейтинг@Mail.ru