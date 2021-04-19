Mazda разработает ограниченную серию авто для Великобритании

Токио, 19 апреля. Японская компания Mazda выпустит особую серию седанов и универсалов Mazda 6 Kuro Edition. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Сообщается, что модельный ряд будет предназначен только для внутреннего рынка Великобритании. Тираж будет ограничен 100 единицами, 50 из которых седаны, а остальные 50 — универсалы.

Стоимость машин особой серии будет начинаться от 29,2 тыс. фунтов стерлингов (3 млн рублей). Отличительными чертами авто станут окраска кузова Polymetal Grey Metallic, черный корпус задних зеркал, 19-дюймовые колесные диски и красная кожаная отделка салона. Линейку оснастят двумя двигателями на 2 и 2,5 литра, мощностью 165 и 194 лошадиных сил соответственно.

Ранее японский производитель Toyota анонсировал электрокар, производство которого затем отменил. Однако несмотря на отмену, 52% американцев признались, что мечтают о покупке несуществующей на данный момент модели Toyota.