Швейцария приступила к третьему этапу смягчения коронавирусных ограничений

Берн, 19 апреля. Власти Швейцарии начали очередной этап смягчения коронавирусных ограничений. С 19 апреля открывается ряд общественных мест, сообщается на официальном сайте правительства.

С понедельника к работе приступают кинотеатры, театры, концертные залы и летние веранды ресторанов. Также будет разрешено присутствие болельщиков на спортивных стадионах во время соревнований. По словам властей, ослабление ограничений вводится в связи со стабилизацией количества пациентов в отделениях интенсивной терапии больниц и проходящей масштабной вакцинацией против COVID-19 людей зрелого возраста.

Президент Бразилии Жаир Болсонару негативно относится к коронавирусным ограничениям и призывает их отменить. По его словам, у Бразилии есть только два врага — «вирус и безработица», поэтому граждане обязаны работать, ведь «голод убивает больше, чем вирус».