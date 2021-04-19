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Врач Лущик рассказал о неожиданной пользе редьки
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Общество

Врач Лущик рассказал о неожиданной пользе редьки

Редька с давних времен используется для укрепления иммунитета в народе. Почему этот продукт так полезен, рассказал врач-гомеопат Михаил Лущик.

Москва, 19 апреля. Редька с давних времен используется для укрепления иммунитета в народе. Почему этот продукт так полезен, рассказал врач-гомеопат Михаил Лущик.

В редьке содержится большое количество серы, которая благотворно влияет на кишечную трубку, желчный пузырь и весь кишечно-желудочный тракт. Кроме того, она выводит неблагоприятные вещества из организма, пояснил специалист в эфире радио Sputnik.

«Мы знаем народный старинный рецепт – редька с медом, это сочетание обеспечивает лечебный эффект», — напомнил Лущик.

В этом продукте содержатся витамины групп B и C. В давние времена детей и взрослых лечили от простуды с помощью сока редьки. После его приема люди залезали на печку и к утру выздоравливали, заявил врач.

Он добавил, что черная редька с большим количеством воды оказывает такой же эффект, как и аспирин — человек потеет, что позволяет быстрее выздороветь.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее рассказал россиянам, каких болезней стоит опасаться на курортах в этом году, кроме коронавируса.

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