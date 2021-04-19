Интервальное голодание назвали эффективным в борьбе с висцеральным жиром

Москва, 19 апреля. Интервальное голодание в совокупности с физической активностью позволит избавиться от висцерального жира. Последний не только портит фигуру, но и опасен для здоровья.

Висцеральный жир окутывает внутренние органы человека, мешая их нормальной работе. Обладающие им люди часто имеют большой живот, поскольку висцеральный жир копится в брюшной полости, передает Express.

Наиболее эффективным при такой проблеме считается интервальное голодание. Его суть заключается в цикличности между периодами пищи и воздержанием от еды. Такая диета не предполагает отказ от каких-либо продуктов, а лишь определяет время, в которое их можно есть. Одной из самых распространенных систем такого похудения считается 8/16, из которых восемь часов человек употребляет пищу, а оставшиеся 16 — голодает.

Ученые ранее поведали о вреде фастфуда. Исследование на грызунах показало, что регулярное употребление подобной пищи приводит к проблемам с памятью и повышенной тревожности.