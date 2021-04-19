Минфин РФ продлил срок передачи регионам доходов с акцизов на нефтепродукты

Москва, 19 апреля. Россия отложила завершение процесса полной передачи субъектам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла до 2030 года.

Автором законопроекта выступило министерство финансов. Изначально процедуру планировалась закончить к 2024 году. Соответствующий указ четыре года назад издавал президент РФ Владимир Путин. Это условие зафиксировано в паспорте национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Документ обнародован на сайте кабмина в 2019 году.

Таким образом норма зачисления в федеральный бюджет на двухлетний период со следующего года останется на прежнем уровне. С 2025 года ожидается, что казна регионов пополнится на 78,9% от суммы доходов, а бюджет страны — на 21,1%.

На рассмотрении Минфина России продолжает находиться законопроект, подразумевающий освобождение несовершеннолетних от уплаты долгов умерших родителей. Инициаторами предложения выступили сотрудники Национального союза защиты прав потребителей.