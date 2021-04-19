FIFA озвучила свою позицию по поводу создания футбольной Суперлиги

Цюрих, 19 апреля. Несколько европейских футбольных топ-клубов решили создать закрытую Суперлигу. Международная федерация футбола FIFA выступила против.

В организации объяснили свою позицию. FIFA считает, что Суперлига выходит за рамки международных футбольных структур.

«FIFA не одобряет планы по созданию Суперлиги», — подчеркнуто в заявлении федерации.

О формировании нового турнира сказано на официальном сайте мадридского «Реала». Решение присоединиться к Суперлиге высказали ряд испанских, итальянских и английских клубов. Речь идет, к примеру, о «Барселоне», «Ювентусе» и «Ливерпуле».

Матчи в рамках Суперлиги будут проходить в середине недели. Команды, по данным RT, разделят на две группы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее заявил о готовности воспрепятствовать созданию Суперлиги. Для этого организация намерена задействовать все доступные меры.