Звезда «Игры престолов» может исполнить роль во второй части «Аквамена» от DC

Лос-Анджелес, 19 апреля. Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов», снимется в фильме «Аквамен-2». Имя будущего персонажа Асбека пока не раскрывается.

Премьера картины намечена на декабрь 2022 года, работа над фильмом начнется во второй половине текущего года. Первая часть «Аквамена» вышла на экраны в 2018 году. Это был первый проект киновселенной DC, собравший в прокате более одного миллиарда долларов.

Однако студия Warner Bros. не спешила запускать в производство сиквел. Вместо этого был создан фильм «Лига справедливости Зака Снайдера», который представила стриминговая платформа HBO Max в марте 2021 года.

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