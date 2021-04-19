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Звезда «Игры престолов» может исполнить роль во второй части «Аквамена» от DC
Pr Scr instagram.com/@pilouasbaek
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Звезда «Игры престолов» может исполнить роль во второй части «Аквамена» от DC

Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов», снимется в фильме «Аквамен-2». Имя будущего персонажа Асбека пока не раскрывается.

Лос-Анджелес, 19 апреля. Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов», снимется в фильме «Аквамен-2». Имя будущего персонажа Асбека пока не раскрывается.

Премьера картины намечена на декабрь 2022 года, работа над фильмом начнется во второй половине текущего года. Первая часть «Аквамена» вышла на экраны в 2018 году. Это был первый проект киновселенной DC, собравший в прокате более одного миллиарда долларов.

Однако студия Warner Bros. не спешила запускать в производство сиквел. Вместо этого был создан фильм «Лига справедливости Зака Снайдера», который представила стриминговая платформа HBO Max в марте 2021 года.

Недавно голливудская актриса Галь Гадот, звезда боевика от DC о Чудо-женщине рассказала, что на роль ее вдохновила история жизни принцессы Дианы. Гадот нашла схожие черты между принцессой и ее персонажем в киноленте.

игра престолов аквамен асбек
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