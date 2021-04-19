Финансист Бабин назвал условие для ухода доллара США с мировой арены

Москва, 19 апреля. Американский доллар может утратить статус мировой резервной валюты при определенном условии. На это указал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Для ухода доллара США с мировой арены нужно, по словам финансиста, чтобы появилась такая же крупная, а главное – диверсифицированная экономика. Китай на эту роль сейчас не годится. Его экономика зависит от импорта сырья и экспорта товаров широкого спектра. Серьезную конкуренцию американскому доллару может составить евро.

«Однако у ЕС существуют свои проблемы, в первую очередь, разобщенность участников, создающая препятствия для оперативного реагирования на те или иные вызовы экономического или геополитического характера», — подчеркнул эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Экономисты ранее рассказали, каким может быть курс доллара США по отношению к российскому рублю в конце апреля. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что американская валюта может дорасти до отметки в 80 рублей.