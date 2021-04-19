Телерейтинг прощания с супругом Елизаветы II не побил рекорд похорон принцессы Дианы

Лондон, 19 апреля. Телетрансляцию похорон принца Филиппа посмотрели 13,6 млн человек. Это почти в два раза меньше, чем церемония прощания с принцессой Дианой в 1997 году.

За церемонией прощания с принцессой Дианой следили 31 млн человек у экранов телевизора. Это стало рекордом подобных мероприятий в Великобритании. Похороны других членов королевской семьи были менее просматриваемыми, передает BBC.

Похороны матери Елизаветы II Елизаветы Боуз-Лайон посмотрели чуть больше 10 млн зрителей в 2002 году. Церемонию прощания с принцем Филиппом увидели почти такое же количество человек, которые следили за свадьбой герцога и герцогини Сассекских, отметили в корпорации.

Принца Филиппа похоронили 17 апреля в часовне Святого Георгия. Смерть члена королевской семьи может изменить монархию. Историк Сара Ричардсон предполагает, что королева Елизавета II сложит с себя полномочия.